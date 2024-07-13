أثناء أداء الاختبارات.. شاهد انهيار مدرسة في نيجيريا ومصرع 22 تلميذاً

لقي 22 تلميذاً مصرعهم بانهيار مدرسة في نيجيريا، حيث تشهد الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا انهيارات شائعة في المباني.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، انهارت أكاديمية القديسين في منطقة بوسا بوجي في ولاية بلاتو- شمالي البلاد، بعد وقتٍ قصيرٍ من وصول التلاميذ، الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أقل.
وحسب وسائل إعلام نيجيرية، كان طلاب الثانوي يؤدون الاختبارات حين انهار المبنى المكوّن من طابقين.
وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية، أن عمال الإنقاذ والصحة وقوات الأمن انتشروا في مكان الحادث.
وألقت حكومة الولاية باللوم في المأساة على "ضعف هيكل المدرسة وموقعها بالقرب من ضفة النهر".
وتجمّع العشرات من القرويين بالقرب من المدرسة، بعضهم يبكي والبعض الآخر يعرض المساعدة، بينما كانت الحفارات تزيل الأنقاض.
وتلقي السلطات باللوم في مثل هذه الكوارث على الفشل في تطبيق لوائح سلامة المباني وسوء الصيانة.