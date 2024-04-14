غدًا الاثنين.. ترامب يواجه محكمة نيويورك في قضية "الأموال السرية"

يمثُل يوم غد الاثنين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك في قضية تُعرف بـ"الأموال السرية"، وتتعلق هذه القضية بتسوية مالية يُزعم أنها منعت امرأتين من رفع دعاوى قضائية في قضايا شخصية مقابل مبالغ مالية.
وحاول الفريق القانوني لترامب تأجيل موعد المحاكمة، ولكن ناظر القضية رفض جميع الطلبات، مبررًا ذلك بعدم وجود أي أسباب قانونية أو صحية أو إجرائية تستدعي التأجيل.
وأعلن ترامب أنه سيحضر المحكمة وسيدلي بشهادته، مؤكدًا أنه سيرد على الأسئلة بناءً على الحقائق كما هي، لأنه لا توجد قضية من أصله؛ حسب وصفه.
ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية ناتجة عن اتهامات بتزوير سجلات تجارية للتستر على المدفوعات المزعومة التي صدرت للمرأتين والتي تُعرف باسم "الأموال السرية".