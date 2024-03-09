تجاوز "بيزوس" و"ماسك".. هذا هو أغنى شخص في العالم حاليًّا بـ197 مليار دولار

وبعد تراجع عدد الأثرياء خلال عام 2022 عادت الأرقامُ للارتفاع السنة الماضية، خلال السنوات الخمس القادمة؛ فمن المتوقَّع أنْ يزداد عددُ الأثرياء عالميًّا بنحو "30%" بقيادة آسيا التي من المتوقّع أن تشهد زيادة قدرُها "38%" في الأثرياء، والشرق الأوسط حيث من المتوقّع أن يرتفع عدد الأثرياء بأكثر من "28%".