نبح كالكلاب.. شرطي أمريكي يلجأ لحيلة ذكية لخداع اللصوص والقبض عليهم

وواصل رجال الشرطة البحث عن السيارة، حتى عثروا عليها خالية من الركاب بجوار إحدى المناطق الزراعية، لتبدأ عملية البحث عن اللصوص، وحين رأى الشرطي اللصوص، صرخ قائلاً: "لا تضطرونا لإطلاق الكلاب البوليسية، ثم نبح بنفسه كالكلب".