بعدما أنهوا مَهمتهم الإنسانية بدرنة.. وفاة 6 من "فزعة شباب بنغازي" في حادث سير

وتم الإبلاغ عن مقتل ما يزيد على 11300 شخص، وما زال أكثر من 10000 آخرين في عداد المفقودين، بعد أسبوع من الكارثة؛ وفق ما ذكره الهلال الأحمر الليبي والأمم المتحدة.