"ميليسا" تتجه نحو هاييتي.. تحذيرات من فيضانات ورياح قوية

تشكلت العاصفة الاستوائية "ميليسا" اليوم في البحر الكاريبي، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة وفيضانات ورياح قوية قد تضرب هاييتي وجامايكا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرًا من إعصار لأجزاء من هاييتي، بينما أعلنت حكومة جامايكا تحذيرًا من عاصفة استوائية.
وكانت العاصفة، صباح اليوم بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 480 كيلومترًا جنوب العاصمة الهايتية بورت أو برنس، مصحوبة برياح بلغت سرعتها القصوى 80 كيلومترًا في الساعة.
وتتحرك "ميليسا" غربًا بسرعة 23 كيلومترًا في الساعة، وسط مراقبة دقيقة لاحتمالات تطورها خلال الأيام المقبلة.