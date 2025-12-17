ضباب كثيف يحاصر كاليفورنيا.. تحذيرات صحية وقلق من "الرواسب البيضاء"

الضباب لا يُمرض... ولكن!

ورغم تلك الشكاوى، أكد خبراء الصحة أن الضباب بحد ذاته لا يسبب المرض، مرجّحين أن تكون الملوثات المحتجزة بسببه هي السبب، خصوصًا مع تزامن الظاهرة مع ما يُعرف بـ"الانقلاب الحراري" الذي يُبقي عوادم السيارات والملوثات الصناعية قريبة من سطح الأرض، ما يؤدي لتدهور جودة الهواء وتهيج الجهاز التنفسي، خصوصًا لدى المصابين بالربو.