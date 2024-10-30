فيضانات مدمّرة تجتاح إسبانيا وتتسبّب في وفاة 51 شخصاً

وتسبّبت الفيضانات في اضطراباتٍ واسعة بوسائل النقل، حيث تمّ إلغاء رحلات جوية، وتحويل أخرى إلى مدن بديلة، إلى جانب توقف خدمات القطارات في منطقة فالنسيا.