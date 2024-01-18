خلال مغادرته منتدى دافوس.. "عطل خطير" أصاب طائرة بلينكن

وأجرى بلينكن أربع رحلات إلى الشرق الأوسط، زار خلالها أحيانًا أكثر من دولة في يوم واحد منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على الدولة العبرية التي ترد بحملة عسكرية مدمرة في قطاع غزة.