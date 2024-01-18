خلال مغادرته منتدى دافوس.. "عطل خطير" أصاب طائرة بلينكن

اضطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قام برحلات شبه متواصلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، إلى تأخير عودته من سويسرا بسبب عطل في الطائرة.
ولم يتمكن بلينكن الذي أمضى يومًا ونصفًا في منتجع دافوس الجبلي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، من مغادرة زيورخ؛ بسبب ما وصفه مسؤول أمريكي بأنه "عطل خطير" في الطائرة بسبب تسرب الأكسجين، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأُرسلت طائرة أخرى لإعادة بلينكن الذي غادر دافوس متوجهًا إلى زيورخ على متن مروحية فيما عاد مساعدوه إلى واشنطن على متن رحلة تجارية.
ويعتمد وزير الخارجية الأمريكي في سفره على أسطول من الطائرات المتقادمة؛ فيما يمتنع الكونجرس عن تمويل طائرات جديدة للرحلات الحكومية.
وأجرى بلينكن أربع رحلات إلى الشرق الأوسط، زار خلالها أحيانًا أكثر من دولة في يوم واحد منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على الدولة العبرية التي ترد بحملة عسكرية مدمرة في قطاع غزة.