تحت تأثير المخدرات.. أردني يقتل أمه معتقدًا أنها زوجته!

وبيَّن الخبير الأمني أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها، وأُلقي القبض عليه من قِبل أقارب له بعد سؤالهم عن سبب قتله والدته، وقال إنه "كان يعتقد أنها زوجته"، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بعد ذلك.