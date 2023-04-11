"شقيقته وقميصه" وراء أشهر نطحة بكأس العالم.. مدافع إيطاليا يكشف كيف استفز زيدان بنهائي 2006

أكد لاعب منتخب إيطاليا السابق، ماركو ماتيرازي، أخيراً، الكلمات التي أدلى بها لأسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، والتي أدّت إلى النطحة الشهيرة، سيئة السمعة، التي تورط فيها الأخير ليُطرد من المباراة.