بين فيديوهات صادمة وزلزال.. أزمة الشيف "بوراك" واحتيال والده: لا تنخدعوا باللصوص!

كما بيّن في مقطع تداولته منصات التواصل، أنه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلاً: "أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي".