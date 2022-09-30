شاهد ما بعد الكارثة.. "إيان" المُدمِّر يضرب هذه الولاية الأمريكية بقسوة

ووصف حاكم الولاية الأمريكية، رون ديستنس، الإعصار بـ"التاريخي"، لافتًا إلى أن فلوريدا لم تشهد له مثيلاً قط، بعد أن بلغ مستوى المياه 4 أمتار في بعض مناطق فلوريدا. فيما لفت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن ذلك الإعصار هو الأعنف في الولاية.