شاهد ما بعد الكارثة.. "إيان" المُدمِّر يضرب هذه الولاية الأمريكية بقسوة

حلَّ الإعصار "إيان" ضيفًا ثقيلاً على ولاية فلوريدا الأمريكية مخلفًا ضحايا ودمارًا شديدًا؛ فقد لقي نحو 17 شخصًا حتفهم، فيما انقطع التيار الكهربائي على ما يربو على 2.3 مليون منزل، كما اضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم نحو الملاجئ والمناطق الآمنة.
ووصف حاكم الولاية الأمريكية، رون ديستنس، الإعصار بـ"التاريخي"، لافتًا إلى أن فلوريدا لم تشهد له مثيلاً قط، بعد أن بلغ مستوى المياه 4 أمتار في بعض مناطق فلوريدا. فيما لفت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن ذلك الإعصار هو الأعنف في الولاية.
ووثَّق عدد من الصور التي نشرتها الوكالات ووسائل الإعلام العالمية مشاهد مفزعة للإعصار، وحجم الخسائر والدمار الذي أحدثه في فلوريدا، ولقطات مروعة للفيضانات الساحلية التي تسبب فيها..