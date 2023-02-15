ألغام الحوثيين تسحق الآمال.. العروس "أمل" حاولت إنقاذ أطفال ففقدت عينها وزوجها يتخلّى عنها

وكانت أمل من خلال الحملات التوعوية التي تقوم بها فرق مسام في اليمن، تعرف أن بعض الأجسام الموجودة في الطرقات قد تكون ملغومة، وقد استوقفها هذا الجسم وأحسّت أنها رأت له صورة ما وأنه قد يكون مهلكًا لهؤلاء الصغار؛ حيث قالت في حديثها لمكتب مسام الإعلامي: "حينما رأيت الأطفال يلعبون بهذا الجسم الغريب، تمعنت فيه جيدًا وعلمت أنه لغم مموّه فحملات مسام التوعوية ثقفتنا حول هذه الأجسام الغادرة، فهرعت للأطفال وأخذت منهم ذلك العدو المهلك، حينها قفز أحد الأطفال ليستعيد ما أخذته منهم، فسقط الجسم الغريب أرضًا وانفجر".