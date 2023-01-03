30 ألف وافد.. الكويت تكشف عن جنسيات المُبعَدين خلال 2022

وأوضحت مصادر أمنية لصحيفة "الرأي"، أن عدد الرجال الذين تم إبعادهم بلغ 17 ألفًا، مقابل 13 ألفًا من النساء؛ مشيرة إلى أن غالبية المُبعَدين من الرجال ينتمون إلى جنسيات الهند (6400)، وبنغلاديش (3500) ومصر (3000)؛ فيما تنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400).