اليوم.. عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا توقيت ذروتها

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو كانوا قد رصدوا، أمس الاثنين، توهُّجًا شمسيًّا شديدَ القوة من المستوى "X 1.5"، وينجم عن التوهجات الشمسية عادة عواصف مغناطيسية تؤثّر على الأرض وتسبّب في بعض الأحيان خللًا في عمل أنظمة الطاقة ومنظومات الاتصالات اللاسلكية.