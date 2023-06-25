بينهم 7 أطفال.. تسمم 12 شخصًا بالكلور في مسبح أمريكي

وفي تغريدة أولية وفق "روسيا اليوم"، قالت الإدارة إن 7 أطفال و3 بالغين ذهبوا إلى المستشفيات، وإن بعض المرضى قادوا سياراتهم الخاصة. ولاحقًا تم تأكيد نقل 12 شخصًا من المسبح.