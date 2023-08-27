بعد جريمة صدمت الرأي العام العراقي.. محكمة الكرخ تقضي بسجن "قاتلة ابن زوجها" 15 عامًا

وفي 20 يوليو الماضي، عُثِر على الطفل ملقى على الأرض في منزله بمنطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في بغداد، وقد مات بعد تعذيبه على يد زوجة والده الذي يعمل منتسبًا في جهاز أمني.