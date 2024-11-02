سويسرا تتصدّر قائمة أغلى الدول للمعيشة في 2024 واليابان الأعلى في آسيا

واصلت سويسرا تصدرها كأغلى دولة للمعيشة في العالم حتى نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة "CEOWORLD" المتخصّصة في شؤون المديرين التنفيذيين وذوي الثروات العالية. تضمنت قائمة أغلى الدول للمعيشة عشر دول، منها: خمس دول أوروبية، ودولة من أمريكا الشمالية، وأربع دول آسيوية.
في آسيا، تصدَّرت اليابان قائمة الدول الأعلى تكلفة للعيش، تليها إسرائيل، ثم سنغافورة وكوريا الجنوبية؛ ما يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض الدول الآسيوية. وعلى العكس، جاءت دول باكستان وأفغانستان والهند؛ كأقل الدول تكلفة للعيش، رغم ما تواجهه من تحدياتٍ اقتصادية وأمنية وضعفٍ في مستوى دخل الأسر.
1ـ سويسرا.
2ـ النرويج.
3ـ آيسلندا.
4ـ اليابان.
5ـ الدنمارك.
6ـ جزر الباهاما.
7ـ لوكسمبورغ.
8ـ إسرائيل.
9ـ سنغافورة.
10ـ كوريا الجنوبية.
تُعَد هذه القائمة مؤشراً واضحاً للتباين في تكاليف المعيشة بين الدول المختلفة، حيث تتصدَّر الدول الأوروبية والآسيوية المراكز الأولى، في حين تظل دولٌ أخرى في مستوى منخفضٍ رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها.