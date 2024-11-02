سويسرا تتصدّر قائمة أغلى الدول للمعيشة في 2024 واليابان الأعلى في آسيا

في آسيا، تصدَّرت اليابان قائمة الدول الأعلى تكلفة للعيش، تليها إسرائيل، ثم سنغافورة وكوريا الجنوبية؛ ما يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض الدول الآسيوية. وعلى العكس، جاءت دول باكستان وأفغانستان والهند؛ كأقل الدول تكلفة للعيش، رغم ما تواجهه من تحدياتٍ اقتصادية وأمنية وضعفٍ في مستوى دخل الأسر.