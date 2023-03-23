لقطات مرعبة.. شاهد ماذا أخرج الرجال من بطن هذا الثعبان

كشف فيديو مرعب، عن لحظة العثور على خروف كامل داخل بطن ثعبان أصلة في إحدى قرى الأمازون بالبرازيل.
وحسب صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، فقد وقع هذا الحادث في قرية بوفودا سان أنطونيو، الواقعة على أطراف غابة الأمازون بولاية ألاغواس، شمالي شرق البرازيل.
واضطر بعض سكان القرية الأمازونية إلى فتح بطن الأصلة التي يبلغ طولها حوالى 3 أمتار؛ وذلك من أجل استعادة الخروف.
تُظهر اللقطات هذه العملية المروعة؛ حيث يقف أحد الرجال على رأس الثعبان بينما يجرح آخر بطنه بسكين.
وعندما يتم فتح بطن الحيوان، تبرز أرجل الأغنام أولًا، وسرعان ما يظهر الحيوان بأكمله، بشكل صادم؛ حيث بدا الخروف كأنه قطعة واحدة ولم يكن لدى العصائر الهضمية القوية للثعبان الوقت لتذويبه.
وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى خمسة أيام حتى تهضم الأفعى فريستها.
وحسب "الديلي ميرور"، قتل القرويون الثعبان بعد اكتشاف بطنه المنتفخ والاشتباه في أنه أكل أحد أغنامهم.