لقطات مرعبة.. شاهد ماذا أخرج الرجال من بطن هذا الثعبان

وعندما يتم فتح بطن الحيوان، تبرز أرجل الأغنام أولًا، وسرعان ما يظهر الحيوان بأكمله، بشكل صادم؛ حيث بدا الخروف كأنه قطعة واحدة ولم يكن لدى العصائر الهضمية القوية للثعبان الوقت لتذويبه.