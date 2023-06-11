عين زرقاء وأخرى بنية.. قبيلة إندونيسية حيَّرت الملايين حول العالم.. وهذا هو السبب الغريب

من الطبيعي أن ترافق البشرة البيضاء والشعر الأشقر عيون زرقاء إلا أنه من غير المألوف أن يكون لدى شخص ما بشرة داكنة وعينان زرقاوان، ولكن الأغرب من ذلك أن يحظى بعين زرقاء وأخرى بنية.. ذلك هو الحال لدى أفراد قبيلة "بوتون"، إحدى القبائل الأصلية في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا؛ فملامحهم آسيوية، وعيونهم زرقاء، أو زرقاء وبنية.. تُرى ما السبب الغريب؟