"الروبوتات القاتلة".. جدلٌ بشأن استخدام أسلحة تعمل بالذكاء الاصطناعي

المشكلة أن الآلات تواصل التعلُّم بينما نستخدمها في تنفيذ مهمة ما، وطبيعة هذه التقنية تعني أن نظم الذكاء الاصطناعي لا تستجيب بالطريقة ذاتها إذا أدخلت البيانات نفسها مرات عدة، لذا يراها بعضهم نظماً لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها. كما أنها عادة ما تكون مثل "الصندوق الأسود": في كثير من الأحيان، من المستحيل أن يفسر المستخدم سبب أو كيفية توصل النظام إلى مخرجات أو نتائج ما بناءً على ما أعطي من مدخلات، أي هناك غياب للشفافية، هذه التقنية مستخدمة بالفعل في نظم الأسلحة المزوّدة بالذكاء الاصطناعي.