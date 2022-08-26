شاهد: طبق وسرير.. حِيَل باكستانية لإنقاذ العالقين من الفيضانات المروِّعة

ووصف مختصو الأرصاد الجوية في البلاد الأمطار التي تشهدها البلاد بأنها الأشد غزارة في الستين عامًا الأخيرة، إذ قال ساردار سارفاراز، المسؤول الكبير في مكتب الأرصاد الجوية، في تصريحات إلى وكالة "رويترز": "إن أمطار شهر يوليو تخطت متوسط معدل سقوط الأمطار على البلاد بنسبة 200 %؛ ما يجعلها الأشد غزارة منذ عام 1961".