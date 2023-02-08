نظرة على كلفة تعويضات المنازل بتركيا بعد الزلزال.. العين على الـ2.5 مليار دولار

وتشمل التغطية التأمينية 113 ألف منزل من أصل 210 آلاف في كهرمان مرعش لديهم بوليصة تأمين إلزامي ضد الزلازل، و40.1 بالمئة من 315 ألف منزل في هاتاي لديهم بوليصة تأمين، و42.4 بالمئة من 101 ألف منزل في عثمانية، و64.5 بالمئة من 339 ألف منزل في غازي عنتاب، و59.7 بالمئة من 25 ألف منزل في كِلس، و52.9 بالمئة من 198 ألف منزل في شانلي أورفا، و45.9 بالمئة من 479 ألف منزل في أضنة، و52.1 بالمئة من 188 ألف منزل في ملطية، و44 بالمئة من 89 ألف منزل في أديامان، 33 بالمئة من 231 ألف منزل في ديار بكر لديها بوليصة تأمين إلزامي ضد الزلازل.