بريطانيا تخصص 1.8 مليار جنيه إسترليني لتحسين العزل المنزلي

خصصت الحكومة البريطانية 1.8 مليار جنيه إسترليني؛ لتحسين العزل الحراري للمنازل والمباني العامة وتحسين كفاءتها في ظل أزمة الطاقة.
وقالت وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي البريطانية، في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين كفاءة عمل أنظمة الطاقة؛ من أجل توفير الطاقة ومساعدة المواطنين على توفير المال، بحيث سيتم تعديل أكثر من 115 ألف نظام عزل، حراريًا في جميع أنحاء بريطانيا.
وأوضحت أنه سيتم إرسال 1.4 مليار جنيه إسترليني، للسلطات المحلية والجمعيات الخيرية؛ للشروع في إجراء التحسينات اللازمة في مساكن المواطنين ذوي الدخل المحدود "الأكثر فقرًا"، والمساكن ذات أنظمة التدفئة البالية.
ولفتت الوزارة إلى أن أعمال الترميم تتباين ما بين تركيب العوازل الحرارية إلى تركيب نوافذ جديدة، بحسب حاجة كل مبنى على حدة، وهو ما يساعد المواطنين على توفير ما بين 220 و400 جنيه إسترليني سنويًا، ويدعم 20 ألف وظيفة.
وأفاد البيان بأنه سيتم تخصيص مبلغ 409 ملايين جنيه إسترليني؛ لتقليل انبعاثات الكربون من المستشفيات والمدارس والمتاحف والجامعات والمباني العامة الأخرى في بريطانيا.
وكشفت الوزارة عن توفير التمويل ابتداءً من شهر أبريل 2023، وتجديد المنازل على مدار العامين المقبلين، لافتةً إلى أن الهدف الرئيس لهذه الحملة هو خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15% بحلول عام 2030، كجزء من خطة تحقيق استقلالية الطاقة.