بريطانيا تخصص 1.8 مليار جنيه إسترليني لتحسين العزل المنزلي

وقالت وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي البريطانية، في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين كفاءة عمل أنظمة الطاقة؛ من أجل توفير الطاقة ومساعدة المواطنين على توفير المال، بحيث سيتم تعديل أكثر من 115 ألف نظام عزل، حراريًا في جميع أنحاء بريطانيا.