فتش عن أوراق البردي.. الذكاء الاصطناعي يتحدّى البشر ويعثر على "قبر أفلاطون"!

يُذكر أن أفلاطون هو فيلسوف أثينا العظيم في الفترة الكلاسيكية لليونان القديمة، ومؤسس المدرسة الفكرية الأفلاطونية والأكاديمية، وهي أول مؤسسة للتعليم العالي في العالم الغربي، ويعتبر من أهم الشخصيات وأكثرها تأثيرًا في تاريخ البشرية، كما يعتبر شخصية أساسية في تاريخ الفلسفة الإغريقية القديمة، إلى جانب أستاذه سقراط وأشهر تلاميذه أرسطو.