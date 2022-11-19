شاهد.. الجرم الفضائي يدخل الأرض ويحترق في الغلاف الجوي

كشف مركز الفلك الدولي أنه منذ دقائق تمّت مشاهدة دخول الجرم الفضائي، الذي تم الإعلان عن رصده في وقت سابق، للأرض واحتراقه في الغلاف الجوي، وذلك من مدينة "ويندسر" في ولاية "كونيتيكت" شرق الولايات المتحدة.
وبحسب ما أورده المركز: فقد سمع شهود عيان في مدينة "برانتفورد" في مقاطعة "أونتاريو" في كندا؛ صوت انفجار.
ونشر المركز مقطع فيديو للجسم الفضائي قبل حوالي نصف ساعة من دخوله للغلاف الجوي الأرضي، وهو من تصوير مرصد فلكي في ولاية "يوتا"، ويظهر الجرم كخط سريع متحرك.
وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن، السبت، اكتشاف جسم فضائي صغير، ولفت إلى أنه سيصطدم بالأرض في كندا عند الساعة 8:26 بتوقيت غرينيتش "الساعة 11:26 بتوقيت مكة المكرّمة".
جاء ذلك في تغريدة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، جاء فيها: "عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية يسمى "C8FF042" من المتوقّع أن يصطدم بالأرض بعد قليل في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش، والمكان المتوقّع للاصطدام هو مدينة برانتفورد في مقاطعة أونتاريو في كندا".