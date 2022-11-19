شاهد.. الجرم الفضائي يدخل الأرض ويحترق في الغلاف الجوي

جاء ذلك في تغريدة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، جاء فيها: "عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية يسمى "C8FF042" من المتوقّع أن يصطدم بالأرض بعد قليل في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش، والمكان المتوقّع للاصطدام هو مدينة برانتفورد في مقاطعة أونتاريو في كندا".