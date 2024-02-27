النجوم من "عملاق أحمر" إلى "قزم أبيض".. اكتشاف "ندبة" على نجم قزم أبيض "آكل" للأجرام السماوية

وقال عالم الفلك ستيفانو باجنولو من مرصد أرماغ والقبة السماوية في شمال إيرلندا، وهو المؤلف الرئيسي للدارسة التي نُشرت يوم الاثنين في مجلة "أستروفيزيكال جورنال ليترز": "لم نعتقد أن المجال المغناطيسي يمكن أن يمنع اختلاط المواد المتراكمة على سطح النجم. فعندما تصب السكر في كوب من الماء، يصبح كل الماء حلوًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".