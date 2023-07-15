في امتحان الثانوية العامة.. "المدرس المنقذ" يروي تفاصيل واقعة الطالبة النائمة بمصر

ويعتقد عثمان أنه أدى واجبًا إنسانيًا وأبويًا تجاه الطلاب ولم يفكر في غير ذلك، ويعتبر أن انتشار القصة وتلقيه آلاف الدعوات وكلمات الإطراء على ما فعل شيئاً مقدّرًا، خاصة أنه حين كان في المدرسة يومها، أخبرته زوجته أن والدته مريضة وتحتاج إلى طبيب، واتفقا على أن يذهب بها للطبيب فور عودته من عمله، لكن حالتها تحسنت حينها، وكأن ذلك جاء ترتيبًا قدريًا بسبب ما حدث.