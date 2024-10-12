سيول وفيضانات والمياه تغمر باريس.. شاهد ما أحدثته عاصفة "كيرك" في فرنسا

يُذكر أن العاصفة "كيرك" اجتاحت أجزاءً كبيرة من فرنسا وتسبَّبت في أضرارٍ مادية بالغة، حيث لا يزال 65 ألف منزل دون كهرباء، كما تسبَّبت في إلغاء قطارات تربط مدناً فرنسية مختلفة، وتمّ إغلاق عديدٍ من الطرقات أمام حركة المرور، ووضعت منطقة "سين أيه مارن" شمالي البلاد، في حالة تأهب قصوى تحسباً لحدوث فيضانات.