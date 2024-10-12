سيول وفيضانات والمياه تغمر باريس.. شاهد ما أحدثته عاصفة "كيرك" في فرنسا

وثّقت الكاميرات مشاهد من عاصفة "كيرك" التي ضربت فرنسا، وتسبَّبت في سيول وفيضانات وغمرت شوارع باريس بالمياه؛ وذلك بعد المشاهد المنقولة عن كارثة "إعصار ميلتون" الذي ضرب أمريكا.
ورصدت قناة "الإخبارية"، عبر فيديو، مشاهد من آثار عاصفة "كيرك" وما خلفته من سيولٍ وفيضاناتٍ، وأشارت إلى غمر شوارع باريس بالمياه، في مشاهد تبرز التأثير الكبير للعاصفة.
يُذكر أن العاصفة "كيرك" اجتاحت أجزاءً كبيرة من فرنسا وتسبَّبت في أضرارٍ مادية بالغة، حيث لا يزال 65 ألف منزل دون كهرباء، كما تسبَّبت في إلغاء قطارات تربط مدناً فرنسية مختلفة، وتمّ إغلاق عديدٍ من الطرقات أمام حركة المرور، ووضعت منطقة "سين أيه مارن" شمالي البلاد، في حالة تأهب قصوى تحسباً لحدوث فيضانات.