الكويت.. توصية برفع سعر الكهرباء "للبيت الثاني"

ونشرت "الرأي" عشر توصيات للجنة؛ فيما أشار العويصي إلى أن "الجهاز شارَفَ على الانتهاء من دراسة حكومية خاصة بالقطاع العقاري السكني؛ وذلك بعد 3 أشهر من عمل الفريق الذي شكّله الجهاز من مختلف الجهات المعنية بالقطاع".