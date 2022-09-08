الكويت.. توصية برفع سعر الكهرباء "للبيت الثاني"

أعلن المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الكويتي، عبدالله العويصي، أن هناك توصية للحكومة برفع سعر تعريفة الكهرباء "للبيت الثاني"، إذا كان الشخص يملك أكثر من بيت.
وأوضح "العويصي" أن 38 فلسًا (1.23 دولار) هو سعر الكيلو واط المقترح لكهرباء البيت الثاني، بدلًا من فلسين.
ويتمتع الكويتيون بأرخص أسعار الكهرباء والبنزين في العالم؛ وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
وحسب موقع "الحرة"، جاء إعلان المسؤول الكويتي خلال مقابلة مع صحيفة "الرأي" الكويتية، الثلاثاء، وتَحَدث خلالها عن مخالفات بالجملة في قطاع العقارات، وعن توصيات اللجنة المشكّلة برئاسته وعضوية 6 وزارات وجهات كويتية.
وذكرت "الرأي" أن "من ضمن التوصيات: تفعيل رقابة بلدية الكويت على العقارات المخالفة لنِسَب البناء؛ حيث تم استغلال السكن الخاص لأغراض استثمارية".
وأضافت أن "الفريق وضع مجموعة إجراءات تُعالج الخلل؛ أبرزها رفع تعرفة الكهرباء والماء المقدمة لملاك العقار السكني الخاص، من فلسين لكل كيلو واط في استهلاك العقار الثاني، إلى 38 فلسًا؛ مما يعني تضاعف التكلفة 19 مرة".
وأكد "العويصي" أنه تم "اكتشاف عقارات سكنية مسجلة بأسماء غير مشتريها"، وأن "اللجنة رصدت أساليب جديدة لشراء المنازل بأكثر من قيمتها"، وأن هناك "مراكز احتكارية تهيمن على سوق العقار بالكويت ولا مساواة بين المتعاملين".
ونشرت "الرأي" عشر توصيات للجنة؛ فيما أشار العويصي إلى أن "الجهاز شارَفَ على الانتهاء من دراسة حكومية خاصة بالقطاع العقاري السكني؛ وذلك بعد 3 أشهر من عمل الفريق الذي شكّله الجهاز من مختلف الجهات المعنية بالقطاع".
ومن ضمن توصيات اللجنة "فرض ضرائب على الملكيات المتعددة للسكن الخاص، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع العقارات في الكويت".