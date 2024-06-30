بالفيديو.. مصرع 3 أشخاص في تحطُّم طائرة على طريق سريع عقب احتكاكها بخط كهرباء

وفي التفاصيل، وقع الحادث بعد الظهر في منطقة باريس بسبب احتكاك بين الطائرة -وهي من طراز سيسنا- وخط كهرباء ضغط عالٍ على ما يبدو. ولم تُصَب أي سيارة على الطريق السريع بأضرار.