رغم الإصابات اليومية.. بكين تخفف قيود سياسة "صفر كوفيد"

وعلى الرغم من أن الإصابات اليومية تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن بعض المدن تتخذ خطوات لتخفيف متطلبات اختبار كوفيد-19 وقواعد الحجر الصحي، مع تطلع الصين إلى جعل سياستها "صفر كوفيد" أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وسط التباطؤ الاقتصادي الحاد والإحباط العام الذي تحول إلى اضطرابات.