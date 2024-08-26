هولندا تغرّم "أوبر" 290 مليون يورو لانتهاك بيانات سائقيها.. كشفت سجلاتهم الجنائية والطبية الخاصة

وقال رئيس الهيئة الناظمة الهولندية أليد ولفسن في بيان إن "أوبر لم تضمن لسائقيها مستوى الحماية المنصوص عليه في النظام العام لحماية البيانات على صعيد نقل البيانات إلى الولايات المتحدة".