"يوتيوب" تقول إنها تراقب المحتوى في أعقاب الصراع المتصاعد في غزة

وتابعت: "نحاول حاليًا ربط مستخدمينا بأخبار ومعلومات ذات جودة عالية، وتعمل فِرَقنا على مدار الساعة لمراقبة أي لقطات ضارة، وتظل يقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة إذا لَزِمَ الأمر بشأن جميع أنواع المحتوى سواء الفيديوهات العادية أو القصيرة (شورتس) أو البث المباشر".