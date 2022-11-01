فيديو غريب.. شاهد ما حدث بين لاعبتين في مباراة كرة قدم نسائية

وتظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اللاعبة مايا جوردون وهي تحاول إمساك منافستها رامسي ديفيز من الخصر؛ بغرض الاستحواذ على الكرة.