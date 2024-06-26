الحبس 5 سنوات لموظّف كويتي استولى على مكافأة خدمة حولت إلى حسابه بالخطأ

يشار إلى أنه في وقت سابق، أيّدت محكمةُ الاستئناف بالكويت حكمَ محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة للمعاقين، وآخرين، من تهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام من خلال صرف رواتب لغير مستحقّين ومتوفين تبلغ قيمتها ما يقارب 5 ملايين دينار.