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الحبس 5 سنوات لموظّف كويتي استولى على مكافأة خدمة حولت إلى حسابه بالخطأ
العقوبة شملت عزلَه من الوظيفة وإلزامَه بردّ 4300 دينار وتغريمه ضعف المبلغ
قرّر القضاء الكويتي معاقبة مواطن استولى على مكافأة خدمة حُوّلت إلى حسابه عن طريق الخطأ؛ حيث رفض إعادة المبلغ للجهات المختصة.
وبحسب "الكويت 24": فقد أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بحبس الموظف 5 سنوات وعزله من الوظيفة وإلزامه برد 4300 دينار وتغريمه ضعف المبلغ، على خلفية استيلائه على مبلغ مكافأة خدمة في جمعية تعاونية حُوّلت في حسابه بالخطأ، ورفض إعادة المبلغ.
يشار إلى أنه في وقت سابق، أيّدت محكمةُ الاستئناف بالكويت حكمَ محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة للمعاقين، وآخرين، من تهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام من خلال صرف رواتب لغير مستحقّين ومتوفين تبلغ قيمتها ما يقارب 5 ملايين دينار.