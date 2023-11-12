تقرير: حلم "ماسك" بالذهاب إلى المريخ يعرّض عامليه للخطر

وعانى الموظفون من كسور في العظام، وتمزقات، وسحق في الأصابع، وحروق، وصدمات كهربائية، وجروح خطيرة في الرأس؛ بما في ذلك إصابة أدت إلى إصابة عامل براونزفيل فلورنتينو ريوس بالعمى في عام 2021، وأخرى تركت الموظف فرانسيسكو كابادا في غيبوبة منذ يناير 2022.