حرائق الغابات تلتهم عدة بلدات بريف أستراليا وتجبر السكان والسياح على الفرار

وفي التفاصيل، طلبت السلطات، من السكان في أربع بلدات في منطقة جيبسلاند بولاية فيكتوريا، التي تضم حدائق وطنية ومصانع نبيذ تجذب السياح، إخلاء منازلهم على الفور، بينما تم تحذير سكان ثلاث بلدات أخرى والمناطق المحيطة بها للاستعداد للمغادرة، وفقًا للعربية نت.