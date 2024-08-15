اليابان تلغي رحلات جوية وبرية تحسبًا لإعصار "أمبيل"

ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في البلاد مع اقتراب إعصار "أمبيل" نحو الأرخبيل؛ حيث يُنتظر أن يضرب الإعصار "أمبيل" منطقة طوكيو، بعد أيام من العاصفة الاستوائية "ماريا" التي ترافقت مع أمطار قياسية، في ساعة متأخرة الخميس الماضي، قبل أن يجتاح ساحل المحيط الهادئ يومي الجمعة والسبت.