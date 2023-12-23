حدث ما كانت تخاف منه.. لماذا خشيت الملكة "إليزابيث الثانية" من الموت في اسكتلندا؟

كشفت الأميرة "آن"، ابنة ملكة المملكة المتحدة الراحلة إليزابيث الثانية، في فيلم وثائقي؛ أن والدتها كانت تشعر خلال المرحلة الأخيرة من حياتها بالقلق من احتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا؛ بسبب التعقيدات التي قد تترتّب على جنازتها.