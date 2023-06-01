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فيديو مروع.. شاهد ما سقط بين سيارتين على طريق مزدحم في أوكرانيا
كشف فيديو مروع، لحظة نجاة قائد سيارة من الموت على طريق مزدحم في العاصمة الأوكرانية كييف، حين سقط صاروخ روسي على إشارة مرور، وكاد يضرب سيارة تحت إشارة المرور.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الاثنين الماضي، خلال هجوم نهاري نادر على المدينة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ويُظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة في سيارة، كيف سقط الصاروخ بين سيارتين كل منهما بيضاء اللون، وبسرعة ابتعدت السيارتان دون حدوث إصابات.
وضرب الصاروخ أولًا إشارة المرور العلوية على الطريق، قبل أن يسقط على الطريق وينفجر.