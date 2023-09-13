أمريكا تشهد ارتفاع حالات كورونا و"مكافحة الأمراض" يوصي بالحصول على لقاح كوفيد المحدّث

وتضمنت التوصية من لجنة التوصيات التابعة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية، أن يحصل من تزيد أعمارهم على 5 سنوات، على جرعة واحدة من اللقاح هذا الخريف؛ في حين قد تحتاج بعض الفئات إلى جرعات متعددة بما في ذلك الأطفال الذين يبلغون من العمر 4 سنوات أو أقل، والذين لم يتم تطعيمهم مطلقًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.