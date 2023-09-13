أمريكا تشهد ارتفاع حالات كورونا و"مكافحة الأمراض" يوصي بالحصول على لقاح كوفيد المحدّث

أوصى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، بأن يحصل جميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، على لقاح كوفيد المحدّث هذا الخريف.
ويأتي هذا الإجراء بعد التصويت الذي أجرته اللجنة الاستشارية لدى المركز في وقت سابق يوم أمس.
وأشار كبار المسؤولين في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن اللقاح سيكون متاحًا خلال الـ48 ساعة القادمة في غالبية المدن والولايات.
ووفقًا للتقارير الأمريكية، تأتي اللقاحات المحدّثة في ظل ارتفاعٍ في حالات الإصابة بكوفيد أمريكا، في أواخر الصيف، في الأسبوع الذي انتهى في 2 سبتمبر؛ حيث تم نقل 18.871 شخصًا إلى المستشفى بسبب كوفيد، وهو رقم يعكس زيادة قدرها 8.7% مقارنة بالأسبوع السابق.
وتستهدف اللقاحات المحدّثة، التي أنتجتها شركتا فايرز ومودرينا، سلالة فرعية من أوميكرون تُعرف باسم "XBB.1.5" ويتراوح نحو 90% من فيروسات كوفيد المتداولة حاليًا حول ما يتعلق بهذا النوع من السلالة.
وتضمنت التوصية من لجنة التوصيات التابعة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية، أن يحصل من تزيد أعمارهم على 5 سنوات، على جرعة واحدة من اللقاح هذا الخريف؛ في حين قد تحتاج بعض الفئات إلى جرعات متعددة بما في ذلك الأطفال الذين يبلغون من العمر 4 سنوات أو أقل، والذين لم يتم تطعيمهم مطلقًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.