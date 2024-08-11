أول محجبة بأوروبا تفوز بميدالية أولمبية.. من هي "سارة شعاري"

وسارة شعاري هي لاعبة تايكواندو تبلغ من العمر 19 عامًا، من مواليد 2 مايو 2005، ولدت في بلجيكا لأب مغربي وأم بلجيكية، وبدأت ممارسة التايكواندو في الخامسة من عمرها، وسرعان ما أحبت الرياضة واستمرت في ممارستها وفق "روسيا اليوم".