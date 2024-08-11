أول محجبة بأوروبا تفوز بميدالية أولمبية.. من هي "سارة شعاري"

بفوزها ببرونزية وزن تحت 67 كيلوغرامًا، دخلت لاعبة التايكواندو البلجيكية سارة شعاري، التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"؛ حيث أصبحت أول فتاة مسلمة محجبة في تاريخ أوروبا تفوز بميدالية أولمبية.
ونالت "شعاري" ميداليتها البرونزية بالفوز على الأوزبكية أوزودا سوبيرجونوفا بنتيجة 2- 1.
وسارة شعاري هي لاعبة تايكواندو تبلغ من العمر 19 عامًا، من مواليد 2 مايو 2005، ولدت في بلجيكا لأب مغربي وأم بلجيكية، وبدأت ممارسة التايكواندو في الخامسة من عمرها، وسرعان ما أحبت الرياضة واستمرت في ممارستها وفق "روسيا اليوم".
وتجمع "شعاري" بين التميز الرياضي والتفوق الأكاديمي؛ حيث تتابع دراستها في مجال الطب.
ورغم صغر سنها، حققت "شعاري" إنجازات مبهرة في مسيرتها؛ إذ أصبحت في العام 2022 بعمر 17 عامًا، بطلة للعالم في تايكواندو بفوزها بالميدالية الذهبية للوزن الخفيف.
كما حققت ذهبية دورة الألعاب الأوروبية 2023 لوزن 62 كيلوغرامًا، ثم فازت بالجائزة العالمية الكبرى للتايكواندو 2023؛ مما أهّلها للمشاركة في أولمبياد باريس.