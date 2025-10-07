لأول مرة: نموذج من "شات جي بي تي" يرسم خرائط لـ1300 منطقة خفية في دماغ الفأر

وفي البحث الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء في مجلة Nature Communications، استخدم نظام الذكاء الاصطناعي المبتكر، المسمى Cell Transformer، التقنية ذاتها التي تعمل بها أنظمة المحوّلات التي تُشغّل "شات جي بي تي"، لتحديد هياكل الدماغ تلقائيًا اعتمادًا على مجموعات ضخمة من بيانات النسخ الجيني المكانية التي تم تزويده بها.