تحدث في الصباح عادة.. دراسة: "عقار قديم" قد يمنع أخطر نوبة قلبية

وقالت "ديسوزا": "عرفنا أنه بسبب إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية لدينا أو "ساعة الجسم"، فإن مستويات الكورتيزول تصل إلى ذروتها في الصباح. ونعلم أيضًا أن عدم انتظام ضربات القلب البطيني أكثر شيوعًا في الصباح. الآن نحن نعلم أن الاثنين مرتبطان. ومن اللافت للنظر أنه عندما استخدمنا عقارًا لمنع تأثير الكورتيزول على خلايا القلب لدى الفئران، لم تعد عرضة لعدم انتظام ضربات القلب في الصباح".