عن مطعم "7 أكتوبر" في الأردن.. هل أصبح اسمه "قبل 8 أكتوبر بيوم" ليواصل إثارة غيظ الإسرائيليين؟

بعد الجدل الذي أثاره افتتاح مطعم في الأردن يحمل اسم "7 أكتوبر"، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ زَعَم ناشروها أنها لأسماء جديدة وُضعت على واجهة المطعم تُحيل إلى التاريخ نفسه بشكل غير مباشر.
صحيح أن الاسم أزيل بموجب القانون لأنه يحمل "دلالات سياسية"؛ إلا أن هذه الصور مركبة، وقد ظهرت أولًا على سبيل السخرية، أما المطعم فيحمل اليوم اسم "العون" كما أكد صاحبه لوكالة "فرانس برس".
وتتضمن الصور المتداولة واجهة متجر كُتِب عليها "مطعم قبل 8 أكتوبر بيوم" أو "قبل 7 نوفمبر بشهر".
وجاء في التعليقات المرافقة أنها لواجهة المطعم الذي كان يحمل سابقًا اسم "7 أكتوبر" وأثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السابع من أكتوبر 2023 شنت حركة حماس هجومًا غير مسبوق على مناطق ومواقع إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، أسفر عن مقتل نحو 1160 شخصًا، حسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" تستند إلى أرقام رسمية.
وفي الأسابيع الماضية افتُتح في محافظة الكرك في الأردن، مطعم يحمل اسم "7 أكتوبر"، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستياء صحفيين ومسؤولين إسرائيليين من بينهم زعيم المعارضة "يائير لابيد".
وكتب "لابيد" في حسابه على موقع "إكس": إن "التمجيد المشين ليوم 7 أكتوبر يجب أن يتوقف.. إن التحريض والكراهية ضد "إسرائيل" يولدان الإرهاب والتطرف.. نتوقع من الحكومة الأردنية أن تُدين الأمر علنًا".
إثر ذلك أزيلت اللوحة التي تحمل اسم المطعم وبقي مكانها فارغًا؛ إلا أن عددًا من الناشطين على مواقع التواصل أبدلوا الاسم، على سبيل السخرية، بأسماء تحيل إلى السابع من أكتوبر دون أن تذكره صراحة.
وحسب "فرانس برس"، تعامل كثيرون مع هذه الصور على أنها حقيقية. لكن التفتيش عن الصور المتداولة يرشد إلى النسخة الأصلية منشورة في موقع خرائط غوغل وتخلو من أي اسم.
وقد أكد أحد مالكي المطعم، وليد الصرايرة، لوكالة "فرانس برس" أن المطعم عمره ثلاث سنوات، وكان يحمل اسم "بوبايز"، وقد أعيد افتتاحه أخيرًا بعد إعادة تأهيل إثر انفجار قارورة غاز داخله.
وأقام المطعم مسابقة لزبائنه لاختيار اسم جديد؛ فوقع الاختيار على "7 أكتوبر".
ويقول الصرايرة إنه لم يتوقع أن يثير الموضوع جدلًا، ويشرح لـ"فرانس برس": "أزلنا اللافتة لأننا لم نحصل على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة؛ لأن الاسم يحمل دلالات سياسية كما قالوا؛ لكنه أيضًا نفس تاريخ تخرّج ابنة أخي".
ويقع المطعم في منطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك على بُعد 118 كلم جنوب عمّان.
ويقول وليد الصرايرة: "كنا نفضل أن يبقى المطعم بدون اسم؛ لكن ذلك يحول دون حصولنا على ترخيص؛ لذلك اخترنا اسم مطعم العون".