عن مطعم "7 أكتوبر" في الأردن.. هل أصبح اسمه "قبل 8 أكتوبر بيوم" ليواصل إثارة غيظ الإسرائيليين؟

إثر ذلك أزيلت اللوحة التي تحمل اسم المطعم وبقي مكانها فارغًا؛ إلا أن عددًا من الناشطين على مواقع التواصل أبدلوا الاسم، على سبيل السخرية، بأسماء تحيل إلى السابع من أكتوبر دون أن تذكره صراحة.