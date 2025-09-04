رحيل أيقونة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عامًا

وكان من المقرر أن يشارك هذا الشهر في احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس دار الأزياء عبر معرض خاص في ميلانو. ولد أرماني في بياتشينزا شمال إيطاليا عام 1934، وبدأ بدراسة الطب قبل أن يتركها ليلتحق بالجيش، ثم عمل في متجر "لا ريناسينت" قبل أن يتجه للتصميم في دار "نينو تشيروتي" ويؤسس علامته التي أصبحت مرادفًا للأناقة العالمية.