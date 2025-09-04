رحيل أيقونة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عامًا

أعلنت شركة جورجيو أرماني الإيطالية وفاة مؤسسها العالمي جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عامًا، بعدما بنى واحدة من أكبر الإمبراطوريات في عالم الموضة والأزياء. وقالت الدار في بيان إن برحيله يفقد العالم أيقونة الموضة التي غيرت وجه الصناعة إلى الأبد.
أسس أرماني مجموعته الأولى عام 1975، وقدم مفهوم "السلطة الناعمة" في اللباس الذي أحدث ثورة في أزياء الرجال وانتقل لاحقًا إلى أزياء النساء، محررًا إياهن من القيود التقليدية.
ووفق "الغارديان"، حققت العلامة قفزة عالمية عام 1980 عندما ارتدى الممثل ريتشارد غير تصميماته في فيلم American Gigolo، ما رسخ علاقة وثيقة بين أرماني وهوليوود امتدت لنجوم بارزين مثل ديان كيتون وجودي فوستر وجوليا روبرتس.
شملت إمبراطوريته خطوط "جورجيو أرماني" و"إمبوريو أرماني" و"أرماني بريفيه" للأزياء الراقية، إضافة إلى "أرماني كازا" للتصميم الداخلي. وتميز أرماني بتمسكه باستقلالية علامته التجارية، رافضًا الاندماج مع تكتلات الأزياء الكبرى، واعتبر ذلك قيمة أساسية غير قابلة للتفاوض.
وكان من المقرر أن يشارك هذا الشهر في احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس دار الأزياء عبر معرض خاص في ميلانو. ولد أرماني في بياتشينزا شمال إيطاليا عام 1934، وبدأ بدراسة الطب قبل أن يتركها ليلتحق بالجيش، ثم عمل في متجر "لا ريناسينت" قبل أن يتجه للتصميم في دار "نينو تشيروتي" ويؤسس علامته التي أصبحت مرادفًا للأناقة العالمية.