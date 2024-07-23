فيديو يوثق اللحظات الأخيرة.. شرطي يقتل أمريكية إفريقية برصاصة في وجهها

ثم تتطور الأمور عندما قالت ماسي: "أنا أوبخك باسم يسوع"؛ فيتعجب الشرطي، وتُكرر ماسي العبارة مرة أخرى، ويقول غرايسون: "من الأفضل ألا تفعلي ذلك وإلا أقسم أنني سأطلق النار على وجهك"، ثم يسحب سلاحه الناري ويوجهه نحوها، فتنحني وتقول: "أنا آسفة"، أثناء رفع الوعاء، ويقول لها مرتين "ضعي الوعاء"، ويطلق عليها الرصاص. وفي تلك اللحظة سقطت هي على الأرض.