بينهم موظفان بالجمارك وامرأة.. القبض على عصابة مخدرات بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، إلقاء القبض على 6 متورطين بحوزتهم حوالي مليون كبسولة من مادة الليريكا المخدرة.
وأوضحت الوزارة أن أفراد العصابة حاولوا تهريب الحبوب المخدرة عن طريق مطار الكويت الدولي.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قالت وزارة الداخلية، إن قيمة المضبوطات تقدر بمليوني دينار كويتي (6.5 مليون دولار).
وأضافت أن العصابة مكونة من 5 مواطنين ومواطنة، اثنان منهم يعملان بالإدارة العامة للجمارك.
وأكدت أنه تمت "إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وأشارت إلى أن "الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من يحاول جلب المواد المخدرة، وتجفيف منابع تهريب السموم، وحماية المجتمع والحفاظ عليه".